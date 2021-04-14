شكرا لقرائتكم خبر عن «حيوانات ضالة».. لوحات انتخابية للمرشحين في الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

تتفق ذاكرة السياسيين دائماً عن أفكار غريبة وطريفة في دعاياتهم الانتخابية، وأحدثها ما لجأ إليه مرشحون سياسيون في الهند باستخدام الكلاب والماعز الضالة؛ للدعاية المتنقلة في ولاية أوتار براديش؛ بهدف وصول رسائلهم إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

وانتشرت على مواقع التواصل صورة لمرشحين أحدهما في منطقتي راي باريلي، والآخر في بالياعلقا لافتات وملصقات على الكلاب الضالة في مناطقهم، والتي تتجول بحرية.

وأثارت صور الكلاب التي تسير وتنبح غضب نشطاء حماية الحيوانات، ولكن على الرغم من ذلك ومن ردود الفعل السلبية على مواقع التواصل ولا سيما «التيك توك» الأكثر شعبية في الهند، اعترف مرشح باستخدام الكلاب لإيصال رسالته، ولم تشعره التعليقات السلبية بأي ندم على ما قام به

«وعبر عن رأيه بأنه لا توجد قواعد تمنعنه من استخدام الكلاب الضالة في الحملة، وقال مرشحان، رفضا الإفصاح عن اسميهما: «نحن لا نؤذي الحيوان بأي شكل من الأشكال، على النقيض تماماً، نطعم الكلاب يومياً وهي فكرة جديدة، والناخبون ينجذبون إلى مثل هذه الأفكار».

وعلى الجانب الآخر يرفض نشطاء الحيوانات ومحبي الكلاب هذا الاتجاه، ويؤكدون أن استخدام الكلاب كلوحات إعلانية يجب أن يكون جريمة يعاقب عليها القانون.