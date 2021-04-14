شكرا لقرائتكم خبر عن كاشيما أنتلرز الياباني يقيل المدرب البرازيلي زاجو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو - رويترز

قال كاشيما أنتلرز بطل الدوري الياباني لكرة القدم ثماني مرات الأربعاء، إنه أقال المدرب أنطونيو كارلوس زاجو.

وسيتولى المدافع السابق ناوكي سوما قيادة كاشيما خلفاً للمدرب البرازيلي بعد انطلاقة متواضعة هذا الموسم شهدت تحقيق فوزين فقط في أول ثماني مباريات.

وعانى كاشيما، المتوج بلقب دوري أبطال آسيا 2018 مع المدرب جو أويوا، كثيراً في فترة زاجو.

ففي مباراته الأولى خسر 1-0 في الأدوار التأهيلية لدوري الأبطال من ملبورن فيكتوري العام الماضي، قبل أن ينهي الدوري المحلي في المركز الخامس.

وكان سوما مساعداً لزاجو (51 عاماً) العام الماضي، وسبق له تدريب كاوازاكي فرونتال وماتشيدا زلفيا.

ويحتل كاشيما المركز 15 بين 20 فريقاً بدوري الدرجة الأولى حالياً، وسيواجه فيجالتا سينداي يوم الأحد.