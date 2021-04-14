القاهرة: ”الخليج 365”

اعلنت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في مصر، عن ترحيبها بإطلاق منصة إلكترونية لمنتجات صديقة للبيئة، بالتعاون مع الجامعة الألمانية في القاهرة.

وشاركت فؤاد في احتفالية تسليم شهادات تقدير لـ 24 طالباً بكليتي تكنولوجيا الإدارة والعلوم التطبيقية والفنون في الجامعة الألمانية بالقاهرة، لجهودهم في تنفيذ خطط تسويقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجات صديقة للبيئة لاستخدامها بديلاً لمثيلتها المصنوعة من مادة البلاستيك ذات الاستخدام الأوحد.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها بالمشروعات الطلابية التي تركز على المخلفات البلاستيكية، ذات التأثيرات السلبية في المسطحات المائية والكائنات الحية والتوازن البيئي.