شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش يطالب بالانتهاء من مشروع الصرف الصحى بقرى شبلنجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الانتهاء من مشروع الصرف الصحى بقرى الوحدة المحلية بشبلنجة فى محافظة القليوبية، وذلك نظراً لتأخر تشغيل المشروع لسنوات.

وأعلن النائب عمرو درويش أنه ورد إليه من الوزارة رد بأنه سيتم الانتهاء من كامل الأعمال الخاصة بالقرى المذكورة وبدء تشغيل الصرف الصحي ودخول الخدمة قبل تاريخ قبل 31 ديسمبر المقبل.

ويذكر أن النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد تقدم بطلب إلى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لضم مركز ومدينة بنها ومركز ومدينة كفر شكر ضمن مبادرة حياة كريمة، خاصة وأنه قد تم بالفعل ضم بعض المراكز ذات المستوى الأعلى فى الخدمات من المركزين.