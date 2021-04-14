هجوم يستهدف سجناً يضم دواعش في شمال سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوقع هجوم شنه مسلحون على سجن يضم عناصر من تظيم داعش الإرهابي، تديره قوات سوريا الديمقراطية، سقوط عنصرين من القوات الكردية إضافة إلى مسلحين اثنين.

وبحسب ما أعلنت وكالة سوريا الرسمية للأنباء "سانا" فإن الهجوم الذي لم تكشف منفذيه استهدف سجناً في حقل نفط كبيبة في منطقة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، شمالي سوريا.



مصادر "سانا" أوضحت أن الهجوم الذي نفذ بالأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون استهدف سجن كبيبة الذي تحتجز فيه قوات سوريا الديمقراطية عشرات الإرهابيين من تنظيم “داعش”.

وأشارت الوكالة إلى أن الهجوم تزامن مع قيام القوات الأمريكية بنقل 40 سجيناً أغلبهم من الجنسيات العراقية والتونسية من داخل السجن نفسه إلى سجن القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي.

وذكرت المصادر أن اثنين من المهاجمين قتلوا في العملية، قبل تدخل مروحيات عسكرية تابعة للقوات الأمريكية، مشطت المنطقة المحيطة بالسجن.

ومنذ فترة تلاحق قوات سوريا الديمقراطية فلول تنظيم داعش الإرهابي في محيط الحسكة الذي يشهد تنفيذ خلايا التنظيم لاغتيالات وجرائم قتل ممنجهة.

