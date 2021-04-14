دعم عربي للمسار الليبي.. واجتماع تنسيقي قريبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جددت الجامعة العربية موقفها الداعم لمسار التسوية في ليبيا ومساندة السلطة الجديدة، والتشجيع على استكمال خارطة الطريق برعاية أممية.

جاء ذلك في لقاء جمع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بالمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، لاستعراض مجمل التطورات الليبية.

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وقالت جامعة الدول العربية، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إنها تعتزم دعوة الأمم المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي، إلى عقد اجتماع الأسبوع القادم لتنسيق المواقف لإنجاح عملية الانتقال التي تمر بها ليبيا.

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ونقل البيان عن أبوالغيط تأكيده حرص الجامعة العربية على تعزيز علاقاتها التعاونية وعملها المتناسق والتكاملي مع الأمم المتحدة.

موقفٌ قالت الجامعة العربية إنه يأتي دعماً للمسيرة الليبية الوطنية الخالصة، واستكمالا لتنفيذ خارطة الطريق السياسية التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي، وإتمام الاستحقاقات والخطوات المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، وعلى رأسها إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، والالتزام بإجراء انتخابات نهاية العام الجاري.

دعم السلطة

ومنذ تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، سارعت عدة دول عربية وغربية إلى إبداء دعمها، آملة في أن تساهم الخطوة في توحيد المؤسسات بالبلد المثقل بالحرب منذ سنوات وإنهاء حالة الانقسام فيه.

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وكانت مجموعة العمل السياسي التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا والمكونة من الجزائر وألمانيا وجامعة الدول العربية إضافة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعربت في ختام اجتماعها المنعقد في 18 مارس/آذار الماضي، عن دعمها المستمر للسلطة التنفيذية الجديدة وجميع المؤسسات ذات الصلة في جهودها لإنجاز استحقاقات المرحلة التمهيدية بنجاح، لاسيما من خلال توحيد المؤسسات الليبية وتعزيز المصالحة الوطنية.

وأشادت بالتزام القيادة الليبية الجديدة بإجراء الانتخابات في موعدها مع الإشارة إلى أهمية تحقيق تقدم سريع نحو تفعيل الإطار القانوني المطلوب لإجراء الاقتراع، بما يتماشى مع خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأكدت أن إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وذات مصداقية يتطلب بيئة سياسية وأمنية مناسبة حيث تلتزم جميع الجهات المعنية الليبية مقدمًا باحترام نتائج الاقتراع والالتزام بها، وتمكين الناخبين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية في جو من الأمان دون تهديد أو تدخل.