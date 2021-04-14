الثاني في 24 ساعة.. تفجير يستهدف رتلا للتحالف الدولي بالعراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة، استهدفت رتلا تابعا للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، جنوب العراق.

وقال المصدر في حديث لـ"الخليج 365" مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "عبوة ناسفة زرعها مجهولون، انفجرت أثناء مرور رتل شاحنات تحمل مواد لوجستية للتحالف الدولي، على طريق الناصرية في محافظة ذي قار".



وأضاف المصدر أن "الانفجار لم يخلف إصابات أو أضرارا".

وهذا هو التفجير الثاني الذي يستهدف قوات التحالف الدولي في العراق، خلال 24 ساعة، بعد حادث الأمس الذي وقع في محافظة المثنى، ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

ومنذ أكثر من عام، تتصاعد الهجمات التي تستهدف أرتال التحالف الدولي والإمدادات اللوجستية، على الرغم من الإجراءات الآمنة التي تتخذها السلطات العراقية للحد من تلك الاعتداءات.

وتوجه أصابع الاتهام لمليشيات عراقية مسلحة موالية لإيران، بتنفيذ تلك الهجمات، في إطار أوراق ضغط تستخدمها طهران ضد الولايات المتحدة عبر أذرعها في المنطقة.