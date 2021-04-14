أغلى حقيبة في العالم.. سعرها يفوق ثمن طائرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت دار التصميم الفرنسي الفاخر "لويس فويتون" حقيبة يد على هيئة طائرة بالكامل.

الحقيبة تحاكي كافة تفاصيل تصميم الطائرة، من أغطية المحرك والأجنحة إلى المثبتات، ولم يكن التصميم مثار الجدل على شبكة الإنترنت، بل شيء آخر، وهو السعر.



طرحت دار الأزياء الفرنسية الحقيبة التي تحمل شعارها بسعر 39 ألف دولار، وهو ما يفوق أسعار بعض الطائرات القديمة مثل طائرة "سيسنا ذات المحرك الواحد" طراز 1968، والتي يبلغ سعرها 32.3 ألف دولار.

لاقت الطائرة سخرية العديد من رواد الإنترنت نتيجة هذا السعر الباهظ، إذ قال أحد المتسوقين "يمكنك شراء طائرة حقيقية بسعرأقل''.





وتساءل آخر "هل سنجد بسهولة أغراضنا داخل قمرة القيادة"، وعرض البعض الآخر لصق مقابض بالحقيبة.

الحقيبة من تصميم فيرجيل ألبوه المدير الفني لفريق لويس فويتون، والذي نشر تغريدة في وقت سابق ثم حذفها لاحقا، نصها" التصميم هو أحدث عملية احتيال. اقتبسوا مني هذا".

ويقول المصمم الشهير فيليب بلوك "أعتقد أنها من الخيال الذي نريده جميعا، كلنا نريد الهروب من غرفة المعيشة الخاصة بنا، إلى أشياء مختلفة تماما".

ويضيف "حتما سنرى هذه الحقيبة في مقاطع فيديو مغنيي الراب، ربما كاردي بي، أو ليدي غاغا".

ويشير بلوك إلى أن الحقيبة تبدو جميلة، ولكن وجود جناحين قد يجعلها تصطدم بكل شيء".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تعرضت دار الأزياء الإيطالية "بوتيجا فينيتا"، لواقعة مشابهة عندم طرحت عقدا مزين بالخرز والزهور بقيمة 2370 جنيها إسترلينيا.