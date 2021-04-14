شكرا لقرائتكم خبر عن إيران «وكر» جواسيس.. وتفجير «نطنز» دمر منشآت التخصيب والان مع التفاصيل
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله: إن تل أبيب لا تخطط للرد على هجوم تعرضت له سفينة تابعة لإسرائيل بالخليج (الثلاثاء). وبحسب الصحيفة، فإن المسؤول قال إن إسرائيل لا تنوي تنفيذ هجوم انتقامي على سفينة إيرانية، لأن إسرائيل تريد تهدئة الوضع. وأفصح مسؤول أمريكي أن إسرائيل طلبت في الأيام الأخيرة من واشنطن المساعدة في حماية سفينة شحن «هايبريون راي» (Hyperion Ray)، التي تبحر تحت علم جزر الباهاما، وتعرضت لهجوم بصاروخ في خليج عمان أمس. وأضاف أن الإسرائيليين كانوا قلقين إزاء احتمال استهدافها من قبل الحرس الثوري الإيراني ردا على ما يعتقد أنه هجوم بألغام شنته إسرائيل على سفينة عسكرية إيرانية في البحر الأحمر الأسبوع الماضي.
وتعرضت سفينة شحن «هيليوس راي» المملوكة للشركة نفسها لهجوم يشتبه بأنه إيراني في وقت سابق من هذا العام. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم أمس على «هايبريون راي»، لكن مسؤولين إسرائيليين يحمّلون إيران المسؤولية عنه، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الضربة الصاروخية لم تسبب إصابات في الأرواح، إلا أنها ألحقت بالسفينة أضرارا طفيفة للغاية.