شكرا لقرائتكم فيروس كورونا تركيا تعزز القيود المفروضة لمكافحة كورونا خلال رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ستعزز تركيا التي سجلت، الثلاثاء، حوالي ستين ألف إصابة جديدة و273 وفاة بكورونا في عدد قياسي منذ بدء وباء كوفيد-19، خلال شهر رمضان القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس.

وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن القيود الجديدة في أول أيام رمضان. وتقضي هذه القيود بتمديد حظر التجول الليلي المفروض لساعتين ليبدأ عند الساعة 19,00 بدلا من الساعة 21,00.

وسيبقى حظر التجول مفروضا ليلا نهارا خلال عطلات نهاية الأسبوع في المحافظات الأكثر تضررا وبينها اسطنبول والعاصمة أنقرة.

وسيجري التعليم الابتدائي والثانوي عن بعد بالكامل لمعظم الصفوف بعدما طبق نظام هجين.

وباستثناء قوة قاهرة، سيمنع السفر بين المحافظات وكذلك حفلات الزفاف وتجمعات العشاء. كما سيتم إغلاق الصالات الرياضية.

وألزمت المطاعم والمقاهي بعدم استقبال زبائن في مواقعها اعتبارا من الثلاثاء وبالاكتفاء بخدمات الطلبات الخارجية أو التوصيل.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة في تغريدة على تويتر، إن "الطفرات في الفيروس تنتشر بشكل أسرع والقيود أصبحت واجبا".

وسجل عدد الإصابات في تركيا الذي يتجاوز منذ أيام الخمسين ألفا، رقما قياسيا جديدا الثلاثاء بلغ 59 ألفا و187 إلى جانب 273 وفاة.

وبذلك يرتفع إلى ثلاثة ملايين و962 ألفا و760 عدد الذين ثبتت إصابتهم في تركيا منذ بداية الوباء، والوفيات إلى 34 ألفا و455 حسب الأرقام الرسمية.

وواصل عدد الإصابات اليومية الارتفاع منذ أن خففت تركيا مطلع مارس سلسلة من القيود التي كانت سارية لوقف انتشار الوباء، بما في ذلك السماح بإعادة فتح المطاعم واختصار مدة حظر التجول المفروض في عطلات نهاية الأسبوع.

وبدأت تركيا التي يبلغ عدد سكانها 83 مليون نسمة، في يناير حملة تطعيم على مستوى البلاد بلقاح "كورونا فاك" الصيني.

وحتى الآن تلقى 11,4 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح وتلقى 7,6 مليون الجرعتين. كما تسلمت الدولة 2,8 مليون جرعة من لقاح فايزر/بايونتيك وبدأت استخدامها لتحصين السكان.