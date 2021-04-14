شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول لصناعة التفوق الجامعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

كرم د. محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس بمصر، 25 طالباً وطالبة مـن المتفوقين بكليات الطب، والهندسة، والصيدلة، والعلوم، والزراعة، بواقع 5 طلاب من كل كلية.

وشمل التكريم طلاب المرحلة الجامعية الأولى الحاصلين علي منحة وزارة التضامن، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة والوزارة. ويركز البروتوكول على ثلاثة مبادئ أساسية، هى حق الإنسان في التنمية والتعاون، وتحقيق التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة، وسرية البيانات والمعلومات، بما يعود بالنفع العام على الشباب.

وتم الاتفاق بين الجامعة والوزارة على إنشاء وحدة التضامن الاجتماعي، وفق البروتوكول، تعمل علي ثلاثة محاور، أولها تحقيق الحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، وكذلك التوعية وبناء الشخصية من الندوات والحلقات النقاشية، والكتيبات ونشرات التوعية والمنصات إلكترونية، بالإضافة إلى دعم المعارف والخبرات، من خلال زيارات تفقدية لوزارة التضامن، والتطوع بجزء من الوقت لصالح المشروعات أو الفئات التي تخدمها الوزارة.