«دبي الإسلامي» يصدر بنجاح صكوكاً بأدنى تسعير في دول الخليج

دبي: ”الخليج 365”

نجح بنك دبي الإسلامي، في إصدار صكوك من الشقّ الأول لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار أمريكي مع عدم وجود خيار استردادها إلا بعد مرور 5 سنوات ونصف وبمعدل ربح 3.375% سنوياً.

وجاءت هذه الصفقة بأدنى سعر طرحه أي مصرف خليجي (تقليدي أو إسلامي) على صكوك إضافية مقوّمة بالدولار الأمريكي من الشقّ الأول على الصعيد العالمي. وعلى الرغم من التقلبات التي شهدتها أسواق الائتمان خلال الشهر الماضي جراء ارتفاع معدلات سندات الخزانة الأمريكية، فإن تحقيق هذا النجاح البارز في الصفقة الحالية هو دليل على الوضع الائتماني القوي الذي يتمتع به البنك، ومكانته المرموقة بين المستثمرين الدوليين والإقليميين.

وجرى تسعير هذه الصفقة خلال اليوم بعد انتهاء جلسات المستثمرين، والتي حضرها العديد من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. وعلى الرغم من الانخفاض القياسي لمستوى العائد، فقد شهد الاكتتاب على الصكوك نسبة تغطية بنحو 5.6 أضعاف الاكتتاب في هذا الاصدار، وبلغ سجل طلبات ذروته عند 2.8 مليار دولار أمريكي، مما يشكّل دليلاً إضافياً على ثقة المستثمرين والتزامهم تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، وبنك دبي الإسلامي بوجه خاص.

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «نحن سعداء جداً بنجاح إصدارنا اليوم. ونظراً للتقلب النسبي الذي شهدته الأسواق خلال الأسابيع القليلة الماضية جراء الارتفاع السريع لمعدلات سندات الخزانة الأمريكية، فإن التنفيذ الناجح لهذا الإصدار بأقل سعر على صكوك إضافية مقومة بالدولار الأمريكي من الشقّ الأول يُعدّ إنجازاً نفخر به جميعاً. ونحن ممتنون لجميع المستثمرين على استجابتهم القوية التي تُعدّ دليلاً واضحاً على ثقة الأسواق العالمية بمكانة البنك، فضلاً عن شعور المستثمرين بالثقة باقتصاد دبي والإمارات العربية المتحدة».

وتم إصدار هذه الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك بنك دبي الإسلامي من الشقّ الأول (5) المحدود، وتم إدراجها في كل من بورصة يورونكست دبلن، وناسداك دبي.

ولعب كل من بنك دبي الإسلامي، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك اتش إس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد، دور مدراء الإصدار الرئيسيين المشتركين، ومدراء سجل الاكتتاب المشتركين، لهذه الصكوك.