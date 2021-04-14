شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع توقع مذكرة تفاهم في مجال الصناعات العسكرية مع الأردن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية، والعميد الركن إبراهيم سلمان النعيمات مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية في المملكة الأردنية الهاشمية، أمس، مذكرة تفاهم «عن بعد» في مجال الصناعات العسكرية، وذلك لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في القطاع العسكري.وقال اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري - بهذه المناسبة - يتزامن توقيع المذكرة مع احتفال المملكة الأردنية الهاشمية بمرور مائة عام على تأسيسها، وقد أدت خلالها دوراً مشرفاً وفاعلاً في حماية الأمن القومي العربي، ودعم الاعتدال والاستقرار في المنطقة، وتقديم نموذج للحكم الرشيد والقيادة التي تحظى بالتقدير والاحترام إقليمياً ودولياً، ومد يد العون والإخاء إلى الأشقاء ومساندتهم في السراء والضراء.وأضاف يأتي توقيع مذكرة التفاهم في هذا اليوم ليضيف بعداً جديداً للعلاقات المتميزة بين الجانبين، مؤكداً أن التعاون في قطاع الصناعات الدفاعية والبحث والتطوير أمر مهم وحيوي لكلا البلدين لما له من أبعاد وانعكاسات إيجابية تعود بالنفع على جميع عناصر هذا القطاع، ويؤدي إلى تكامل في الاستفادة من المقومات الموجودة لدى الدولتين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة من قياداتنا الحكيمة.

(وام)