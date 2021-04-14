شكرا لقرائتكم خبر عن جورج يسجل 36 نقطة في فوز كليبرز على بيسرز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجليس - رويترز

أحرز بول جورج 36 نقطة ليقود لوس أنجليس كليبرز للفوز 126-115 على فريقه السابق إنديانا بيسرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ورغم غياب أبرز لاعبيه كواي ليونارد بسبب إصابة في القدم، تفوق لوس أنجليس أغلب فترات المباراة وخرج منتصراً بعد تألق جورج.

وإلى جانب تسجيل هذا العدد من النقاط، استحوذ جورج على سبع كرات مرتدة ومرر ثماني كرات حاسمة لزملائه.

ونجح جورج، الذي لعب مع بيسرز من 2011 وحتى 2017، في تسجيل 32 نقطة على الأقل لرابع مباراة على التوالي، ليواصل الفريق نتائجه الرائعة ويحقق فوزه السادس توالياً.

واستمر ظهور ماركوس موريس بشكل مميز، فبعد تسجيل 33 نقطة في الفوز على بيستونز، أحرز 22 نقطة مستفيداً من ثلاث رميات ثلاثية من ثلاث محاولات، وبصفة عامة فقد سجل كليبرز 13 من 28 رمية ثلاثية وكان الأفضل هو جورج برصيد أربع رميات ثلاثية من سبع محاولات.