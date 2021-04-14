شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم 138,734 لقاح "كورونا".. بإجمالي 9,295,462 جرعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"

أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع تقديم 138,734 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 9,295,462 جرعة وبمعدل توزيع للقاح 93.98 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعيا إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.