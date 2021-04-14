شكرا لقرائتكم خبر عن «أنجز معاملتك من مركتبك».. خدمة جديدة لشرطة الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع قرية «تسجيل»، خدمة «أنجز معاملتك، من مركتبك»، خدمة جديدة تضاف إلى باقي الخدمات المتنوعة، التي تقدمها لمتعامليها في قرية «تسجيل»، في إطار سعيها الدائم إلى تيسير رحلة المتعامل ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها، للحدّ من انتشار الجائحة.

وأكد المقدم خالد الكي، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، سعي شرطة الشارقة إلى تعزيز رضا المتعاملين وإسعادهم، بإضفاء المزيد من الجودة على الخدمات المقدمة وفق أفضل المعايير، توفيراً لوقت متعامليها وجهدهم، وانسجاماً مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز رضا المتعاملين والإرتقاء بالخدمات المقدمة.

وأشار إلى أن الخدمة التي يستطيع بها المتعامل التقديم للحصول على كل خدمات المرور والترخيص، عبر المكتب المخصص لتلك الخدمة بقرية «تسجيل»، ومن دون الحاجة إلى النزول من مركبته، والانتظار داخل المركز، ما يسهم في انسيابية العمل وسرعة إنجازه، وإدخال شعور الطمأنينة للمتعاملين، نظراً لظروف الجائحة في الوقت الراهن. موضحاً أن إطلاق هذه الخدمة جاء امتثالاً للاحترازات الوقائية الصادرة عن الهيئات الصحية في الدولة، ودخلت مرحلة التجربة منذ نهاية فبراير الماضي، وأنجزت عبرها نحو 3 آلاف معاملة.