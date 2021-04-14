مستقبل تقنية بلا كلمة مرور

دبي: ”الخليج 365”

كشفت «سيسكو سيكيور» Cisco Secure، عن مستقبل يتسم بالبساطة والفعالية للأمن الإلكتروني ويرتكز على نظام من Duo لاعتماد صحة البيانات عبر بنية تحتية محايدة ودون الحاجة لكلمة مرور، كما أنه يندمج بسلاسة مع النظام الحالي لاعتماد صحة البيانات من Duo الذي تستخدمه أكثر من 25,000 مؤسسة على مستوى العالم، سيتيح النظام الجديد من Duo Security لاعتماد صحة البيانات دون الحاجة لكلمة المرور لمستخدمي المؤسسات تخطي كلمة المرور والقيام بتسجيل دخول آمن إلى التطبيقات السحابية عبر مفاتيح الأمان أو خيارات الاستدلال البيولوجي المضمنة في أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية الحديثة.

الجميع يعلم عواقب استخدام كلمات المرور. فمن الممكن اختراقها بسهولة كما أنه يصعب إدارتها، الأمر الذي يكلف المؤسسات مليارات الدولارات سنوياً. ويعاني المستخدمون كثرة كلمات المرور في حياتهم الشخصية والمهنية. كما تشكل طلبات إعادة تعيين كلمة المرور جزءاً كبيراً من مهام مكاتب الدعم التقني، ما ينقص إنتاجية المستخدمين ويرفع تكاليف الدعم التقني للأعمال.

يُعد نظام اعتماد صحة البيانات بدون كلمة مرور من Duo جزءاً من نهج Cisco في المجال، والذي يعتمد على منصة نظام عدم الثقة، ما يضمن وصول المستخدم من أي جهاز، إلى أي تطبيق أو منصة تكنولوجيا معلومات. وقد تم تصميم المنتج ببنية تحتية محايدة، ما يمهد الطريق لمستقبل خالٍ من كلمة المرور مع ضمان قدرة المؤسسات على حماية أي مجموعة من التطبيقات السحابية والتطبيقات المحلية بسلاسة دون الحاجة إلى منتجات متعددة لاعتماد صحة البيانات أو ترك ثغرات أمنية خطرة.

وقال فادي يونس، رئيس الأمن السيبراني لدى شركة سيسكو في الشرق الأوسط وإفريقيا: «سعت Cisco جاهدة لتطوير نظام لاعتماد صحة البيانات بدون كلمة مرور تلبيةً لاحتياجات القوى العاملة المتنوعة والمتنامية، ولتتمكن أكبر مجموعة ممكنة من المؤسسات بالتقدم بأمان نحو مستقبل خالٍ من كلمة المرور، بغض النظر عن مجموعة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم».

ويضيف: «ليس من قبيل المبالغة أنّ نظام اعتماد صحة البيانات بدون كلمة مرور سيكون له أهم تأثير عالمي على كيفية وصول المستخدمين إلى البيانات، وذلك بجعل هذا الخيار والذي يُعد الأسهل هو الأكثر أماناً أيضاً».