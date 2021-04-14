شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يبلغ النائب محمد عبد العزيز هاتفيا نقل سوق الأحد بشبرا الخيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيل لجنة حقوق الإنسان، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أكد خلاله أن الاقتراح الذى تقدم به النائب بنقل سوق الأحد بشبرا الخيمة خارج المنطقة السكنية جارى العمل على تطبيقه فعلا، وأن المحافظة تتخذ كل الإجراءات للتعاون مع النواب لتحقيق مصالح المواطنين.

ووجه النائب محمد عبد العزيز الشكر لمحافظ القليوبية على الاهتمام الكبير والتعاون المستمر لما فيه تحقيق مطالب أهالى شبرا الخيمة ومحافظة القليوبية، وسيستمر التعاون والمتابعة من أجل العمل على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وكان النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة حقوق الإنسان، قد تقدم باقتراح برغبة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بنقل سوق الأحد بحى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية خارج المنطقة السكنية، حفاظا على الأهالى ونظرا لكثرة الشكاوى من صعوبة الحركة فترة السوق وصعوبة وصول الإسعاف أو المطافي في حالات الطوارئ.

وحدد النائب محمد عبد العزيز مكان بديل لإقامة السوق، تاركا لجهة الإدارة تحديد مكان آخر على أن يكون خارج المنطقة السكنية حفاظا على الأهالى.