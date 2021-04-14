شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية أمام إفريقية النواب غدا حول ما ورد ببيانه خلال الجلسة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس شريف الجبلي، اجتماعا غداً لمناقشة ما ورد في بيان وزير الخارجية السفير سامح شكرى، فيما يخص الشأن الأفريقى، والذى استمع إليه المجلس في جلسته المعقودة يوم 26 يناير 2021.

كان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، قد استهل انعقاده بالاستماع لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء، في ظل قرار اللجنة العامة استدعاء الحكومة لتوضيح موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018-2022).

وجاء قرار اللجنة العامة بمجلس النواب، باستدعاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء حكومته، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة عملاً بالمادة 136 من الدستور.

تأتى البداية الرقابية القوية لمجلس النواب على الحكومة، في إطار تفعيل الدور الرقابي للمجلس، وتمكين الأعضاء من التعرف على نشاط وأداء كل وزارة على مدار العامين الماضيين (2018 ـ 2020)، في رسالة قوية من مجلس النواب 2021، بأنه سيمارس دوره الرقابى ومحاسبة الحكومة عن أي تقصير أو قصور في تنفيذ برنامجها.