أسعار الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر شراء الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات الصباح.

وتراجع سعر شراء الدولار قرشا واحدا في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 15.64 جنيه للشراء، بينما استقر سعر البيع عند 15.74 جنيه.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وبقي سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك القاهرة عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك العربي الإفريقي، والبركة، وقناة السويس، والتجاري الدولي، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والإسكندرية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.