وقعا في قبضة مكافحة المخدرات.. ضبط 60 طربة حشيش بحوزة عاملين في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

ضبطت قوات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، عاطلين بحوزتهما 60 طربة من مخدر الحشيش، أثناء تواجدهم بقرية برقين التابعة لمدينة السنبلاوين بالدقهلية.

تلقى اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود محضر لمأمور مركز شرطة السنبلاوين محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة شرق الدلتا، بضبط عاطلين يتاجران في الحشيش المخدر أثناء تواجدهما بمدخل قرية برقين دائرة المركز للإتجار بالمخدرات.

وجرى تحرير محضر ضد كل من "مصطفی .هـ.م" 21عام، عاطل، ومقيم دائرة مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، و"محمد.م.ن.ا"،، 30 عامًا عاطل، ومقيم قرية أبو عياد قصاصين القديمة دائرة مركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، أثناء تواجدهما بمدخل قرية برقين دائرة مركز السنبلاوين وبحوزتهما 60 طربة حشيش مخدر، و335 جنيه و2 هاتف محمول.

بمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهما غير المشروعة.

قيد المحضر برقم 7714 لسنة 2021 مركز السنبلاوين، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.