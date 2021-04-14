26 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 26 سفينة خلال عمليات التداول.

وأشارت في بيان لها، إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات وخروج 5، وتتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر وصول 4، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات و2 بضائع عامة ومغادرة 2 حاويات وواحدة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات و2 بضائع عامة، ومن المنتظر دخول واحدة حاويات.

وأكدت أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ، لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.