أول رد من شركة "إيفر غيفن" على قرار مصر بشأن السفينة

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت شركة برنارد شولت شيب مانجمنت (بي.إس.إم) المشغلة لسفينة الحاويات إيفر جيفن، التي جنحت في قناة السويس الشهر الماضي وعطلت الملاحة، اليوم الأربعاء، إن السفينة صالحة للإبحار واستكمال عبور القناة لكنها ستظل راسية إلى حين التوصل لاتفاق بين الشركة المالكة وهيئة قناة السويس.

وذكرت الشركة في بيان أن السفينة إيفر جيفن صالحة للإبحار من البحيرة المرة الكبرى إلى بورسعيد حيث سيجري فحصها مجددا قبل أن تبحر إلى روتردام. والسفينة التي يبلغ طولها 400 متر راسية في البحيرة الواقعة بين قطاعي قناة السويس منذ إعادة تعويمها في 29 مارس بعد أن جنحت في الممر المائي لمدة ستة أيام وعطلت حركة عبور السفن.

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وقالت شركة يو.كيه كلوب إحدى شركات التأمين على السفينة إن هيئة قناة السويس طلبت تعويضا قدره 916 مليون دولار من شركة شوي كيسن اليابانية مالكة السفينة. كما حصلت هيئة القناة على أمر قضائي باحتجاز السفينة خلال الفترة التي تستمر فيها مباحثات التعويض.

وقال إيان بيفريدج الرئيس التنفيذي لشركة بي.إس.إم في البيان "قرار هيئة قناة السويس احتجاز السفينة مخيب بشدة للآمال. ومنذ البداية تعاونت بي.إس.إم والطاقم على متن السفينة تماما مع جميع السلطات".

وأضاف "الهدف الأساسي للشركة هو الوصول لحل سريع لهذه المسألة بما يسمح للسفينة والطاقم بالإبحار من قناة السويس". وقالت الشركة إنها لا تزال على اتصال بالطاقم وإن كل أفراده بصحة جيدة ومعنويات عالية.