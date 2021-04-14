أبو الغيط يبحث مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا دعم المسار السياسي

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حرص الجامعة العربية على تعزيز علاقاتها التعاونية وعملها المتناسق والتكاملي مع الأمم المتحدة دعماً للمسيرة الليبية الوطنية، والارتقاء بمستوى العمل المشترك مع بقية شركائها في إطار المجموعة الرباعية التي تضم الجامعة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، لإنجاح عملية الانتقال التي تمر بها ليبيا والوصول إلى تسوية سياسية متكاملة للوضع في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، والذي يقوم بزيارة للقاهرة، حيث استعرضا مجمل التطورات التي شهدتها ليبيا على الساحة السياسية والأمنية والاقتصادية.

وبحث أبو الغيط مع كوبيش دور الجامعة الداعم لمسار التسوية في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، بما في ذلك عبر مساندة السلطة التنفيذية الجديدة بقيادة الرئيس محمد المنفي، ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

كما بحث الجانبان تشجيع الأشقاء في ليبيا على استكمال تنفيذ خريطة الطريق السياسية التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي، وإتمام الاستحقاقات والخطوات المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، وعلى رأسها إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة الأراضي الليبية، والالتزام بعقد الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها 24 ديسمبر 2021 .