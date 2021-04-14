وزير الخارجية التركي: مرحلة جديدة تبدأ بين أنقرة والقاهرة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن فصلاً جديداً يبدأ في علاقات أنقرة مع مصر، وإن من المنتظر أن يجري مسؤولون كبار من البلدين مباحثات.

ومن الممكن أن يكون لتحسن العلاقات بين القوتين الإقليميتين تداعيات في منطقة البحر المتوسط، فقد أيدت مصر وتركيا أطرافاً متنافسة في ليبيا ووقعتا مع دول أخرى اتفاقيات بحرية متعارضة.

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ونقلت قناة «إن.تي.في» الإخبارية عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله عن العلاقات مع مصر «فترة جديدا تبدأ». وكان جاويش أوغلو ونظيره المصري قد تحادثا هاتفياً يوم السبت، وتبادلا التهنئة بحلول شهر رمضان، في أول اتصال مباشر بينهما منذ بدأ المسعى الدبلوماسي.