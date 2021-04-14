ماليزيا تسجل 1889 إصابة جديدة بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - استمرت حالات الإصابة بفيروس كورونا في ماليزيا في الارتفاع، مع تسجيل 1889 حالة إصابة جديدة في البلاد اليوم الأربعاء، طبقاً لما ذكرته صحيفة «ذا ستار» الماليزية اليوم الأربعاء.

وسجلت البلاد أمس 1767 إصابة جديدة. وبشكل إجمالي، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة الآن 365 ألفاً و829 .

وذكر المدير العام لوزارة الصحة، نور هشام عبد الله في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) أن ولاية سيلانجور سجلت معظم الإصابات وهي 517 حالة إصابة. كما سجلت البلاد ثماني حالات وفاة أيضاً، مما يرفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد إلى 1353 حالة.