امرأة تقود للمرة الأولى قوة حرس «كروجر»!

ابوظبي - سيف اليزيد - للمرة الأولى في التاريخ الممتد لعقود لحديقة «كروجر» الوطنية الشهيرة في جنوب أفريقيا، تقود امرأة قوة حرس الحديقة. وستحل كاثي درير محل رئيس قوة الحرس الحالي، الذي يتولى منصبه منذ فترة طويلة، كين ماجز في الأول من مايو المقبل، طبقاً لما أعلنته سلطات الحديقة الوطنية.

اقرأ أيضاً.. وفاة أحد أشهر ملوك جنوب أفريقيا

ولدى جنوب أفريقيا العديد من الحدائق الوطنية ومحميات الحياة البرية، لكن حديقة «كروجر» واحدة من أهم المقاصد السياحية وواحدة من أكبر المتنزهات الوطنية في أفريقيا.

وتم إنشاؤها كمنطقة محمية في 26 مارس 1898، من قبل الرئيس آنذاك، باول كروجر، قبل أن يتم تغيير اسمها إلى «حديقة كروجر الوطنية» في عام 1926.

وتغطي الحديقة منطقة مساحتها أقل قليلاً من 19 ألفاً و500 كيلومتر مربع، تضاهي مساحة سلوفينيا تقريباً، وهي معروفة بالعدد الكبير للحيوانات البرية مثل الفيلة والأسود وحيوانات وحيد القرن والفهود والجاموس.