روسيا تسجل 8326 إصابة جديدة بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت روسيا، اليوم الأربعاء، 8326 إصابة جديدة بـ«كوفيد-19» من بينها 1837 في موسكو، مما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و666209 إصابات منذ بدء الجائحة.وذكر فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا أن 399 شخصاً توفوا بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما رفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 104 آلاف حالة. وسجلت وكالة الإحصاءات، التي تجري إحصاء منفصلاً، عدداً إجمالياً أكبر بكثير بلغ 225 ألف وفاة من أبريل عام 2020 إلى فبراير من العام الجاري.