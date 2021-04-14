الكرملين: سندرس المقترح الأمريكي لعقد قمة تجمع بوتين وبايدن‎

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، الأربعاء، إنه سينظر في اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن لعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف بيسكوف أنه ”من المبكر التحدث عن هذا اللقاء من حيث التفاصيل. إنه اقتراح جديد وستتم دراسته“.

وكان قد اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، على نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقد قمة في ”دولة ثالثة“ خلال ”الأشهر المقبلة“ من أجل ”بناء علاقة مستقرة“ مع روسيا، وفق البيت الأبيض.