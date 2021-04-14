رغم فيروس كورونا.. انتخابات المقاطعات والأقاليم الفرنسية في موعدها

محمد الفلاح - الأربعاء 14 أبريل 2021

قررت الحكومة الفرنسية تثبيت موعد انتخابات المقاطعات و الأقاليم المقررة في شهر يونيو المقبل،لتضع بذلك حدا لتوقعات و تكهنات بتأجيلها على خلفية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.



و قال جان كاستكس رئيس الوزراء الفرنسي في كلمة له أمام أعضاء الجمعية الوطنية /الغرفة الأولى للبرلمان/ اليوم إن الحكومة قررت الإبقاء على انتخابات المقاطعات والأقاليم في يونيو ، ولكن مع تأخير لمدة أسبوع ، أي 20 و 27 يونيو في جولتيها الأولى و الثانية، مع تعزيز البروتوكولات في مواجهة وباء كوفيد -19.

و أجلت فرنسا شهر فبراير الماضي انتخاباتها الإقليمية التي كانت مقررة شهر مارس لمدة ثلاثة أشهر إلى شهر يونيو بسبب انتشار جائحة كوفيد 19 و تزايد الإصابات،و تخوفات السلطات الصحية من تفشي الوباء بين الحشود داخل وحول مراكز الاقتراع.

في غضون ذلك أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيرأس اجتماعا مساء يوم الخميس لوضع خطط و بروتوكولات إعادة الافتتاح التدريجي للبلاد و الخروج من الإغلاق و الحجر الصحي الذي فرضهما فيروس كورونا.

و قالت الرئاسة الفرنسية في بيان "عقب نتائج الاجتماعات التي قام بها الوزراء مع الجهات الفاعلة في مختلف القطاعات المعنية بإغلاق المنشآت ، سيترأس رئيس الجمهورية اجتماعا حول دراسة البروتوكولات الصحية المتوخاة، لإعادة الفتح التدريجي لمختلف الأماكن التي ترحب بالجمهور في البلد".

و كانت الحكومة الحكومة الفرنسية قد فرضت حجرا صحيًا شاملا في البلاد، بسبب تسارع انتشار فيروس كورونا في المدن الفرنسية و دخول فرنسا الموجة الثالثة،هو الثالث من نوعه الأكثر ليونة من حيث القيود المفرضة مقارنة ما تم في السابق، مع إبقاء المتاجر غير الأساسية مقفلة إضافة للمسارح ودور السينما.