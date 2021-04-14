شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جنوحها في قناة السويس .. السفينة إيفر جيفن صالحة للإبحار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة برنارد شولت شيب مانجمنت (بي.إس.إم) المشغلة لسفينة الحاويات إيفر جيفن، التي جنحت في قناة السويس في الشهر الماضي وعطلت الملاحة، اليوم الأربعاء إن السفينة صالحة للإبحار واستكمال عبور القناة، لكنها ستظل راسية إلى حين التوصل لاتفاق بين الشركة المالكة وهيئة قناة السويس.

وذكرت الشركة في بيان أن السفينة إيفر جيفن صالحة للإبحار من البحيرات المرة إلى بورسعيد حيث سيجري فحصها مجددا قبل أن تبحر إلى روتردام.