شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة إغلاق العاصمة الكولومبية بوغوتا لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت عمدة كولومبيا كلوديا لوبيز ، اليوم الثلاثاء ، إن العاصمة الكولومبية بوغوتا ستكرر إغلاقها لمدة ثلاثة أيام في نهاية هذا الأسبوع في محاولة لإبطاء الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت لوبيز في مؤتمر صحفي إن إغلاقًا مماثلًا في نهاية الأسبوع الماضي ساعد في إبطاء انتقال المرض.

وأضافت أنه يجب على الناس البقاء في المنزل من الجمعة إلى الأحد ، وستستمر القيود المفروضة على الوقت الذي يمكن فيه التسوق بناءً على رقم هويتهم.

وأبلغت كولومبيا عن أكثر من 2.5 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا ، بالإضافة إلى 66000 حالة وفاة.