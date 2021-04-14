شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 إرهابيين جراء عملية أمنية في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتلت الشرطة الباكستانية أربعة إرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأوضح بيان صادر عن قسم مكافحة الإرهاب في شرطة بلوشستان اليوم أن وحدة مكافحة الإرهاب داهمت موقعاً للإرهابيين في بلدة بولان بناءً على معلومات استخباراتية، حيث جرى تبادل إطلاق النار بين الطرفين، أدى إلى مقتل أربعة إرهابيين، في حين نجح ثلاثة منهم بالفرار إلى الجبال المجاورة.

وأضاف أن قوات الأمن صادرت من ذلك الموقع كمية من الأسلحة والمتفجرات والذخيرة، مشيراً إلى أن الإرهابيين الذين قتلوا كانوا من عناصر منظمة إرهابية محظورة، وكانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية على هدف حساس في إقليم بلوشستان.