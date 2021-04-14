استقالة رئيس توشيبا.. سر عرض الاستحواذ البريطاني على كنز عمره 146 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مجموعة توشيبا الصناعية اليابانية العملاقة اليوم الأربعاء استقالة رئيسها التنفيذي نوبواكي كوروماتاني.

القرار جاء بعد أسبوع من تلقي الشركة عرضا للاستحواذ من شركة استثمار مالي بريطانية.



وقالت المجموعة اليابانية العملاقة إن مجلس مديريها قبل استقالة الرئيس التنفيذي واختار ساتوشي تسوناكوا ليحل محله بصورة فورية.

كانت توشيبا قد أعلنت الأسبوع الماضي تلقيها مقترحا أوليا من شركة الاستثمار المالي البريطانية سي.في.سي كابيتال بارتنرز لشراء حصة الأغلبية من أسهمها.

وكان كوروماتاني قد عمل في السابق كرئيس مجلس إدارة لقطاع آسيا والمحيط الهادئ في الشركة البريطانية.





جاءت استقالة كوروماتاني في ظل تقارير عن خلافاته مع أعضاء مجلس المديرين بشأن عرض الاستحواذ البريطاني.

وارتفع سعر سهم توشيبا اليوم بنسبة 5.77%.

وذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية أن شركة سي.في.سي كابيتال بارتنرز تدرس شراء الشركة اليابانية البالغ عمرها 145 عاما مقابل 2.3 تريليون ين (21 مليار دولار).

وقال أوسامو ناجاياما رئيس مجلس إدارة توشيبا في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت بعد اجتماع المجلس إن "تقييم العرض غير ممكن في هذه اللحظة. فهناك أشياء ليست قليلة تحتاج إلى الدراسة بعناية".

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مصادر لم تحدد هويتها القول إن بعض أعضاء مجلس إدارة توشيبا يرفضون عرض الاستحواذ.

وقالت تقارير إعلامية محلية يابانية إن بعض مساهمي توشيبا قالوا إن هناك مستثمرين آخرين يمكنهم تقديم سعر أعلى للاستحواذ على الشركة.

يذكر أن شركة سي.في.سي كابيتال بارتنرز مسجلة في لوكسمبورج وتدير أصولا بقيمة 161.9 مليار دولار بحسب موقعها الإلكتروني.

وفي شباط/فبراير الماضي أعلنت شركة شيسيدو اليابانية لمستحضرات التجميل اعتزامها بيع قطاع مستحضرات العناية الشخصية إلى شركة سي.في.سي مقابل 160 مليار ين.

وفي الوقت نفسه فإن أي عرض استحواذ من شركة غير يابانية على مجموعة توشيبا سيحتاج إلى موافقة الحكومة اليابانية لأسباب تتعلق بالأمن القومي لليابان. وسيخضع أي عرض للاستحواذ على توشيبا لمراجعة دقيقة، نظرا لأن الشركة تعمل في مجال تشغيل المحطات النووية أيضا.