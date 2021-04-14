شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. تسجيل 823 إصابة جديدة بكورونا و39 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

سجلت مصر 823 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ، فضلا عن 39 وفاة.



وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية ليل الثلاثاء/الأربعاء في بيانها اليومي بأن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها حتى مساء الثلاثاء ارتفع إلى 212130 حالة من بينهم 12526 وفاة.

كما أعلنت الوزارة تعافي 432 وخروجهم من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 160431 شخصا.