وزير الخارجية التركي: بدء مرحلة جديدة من العلاقات بين مصر وتركيا.. ولقاء مرتقب

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن مرحلة جديدة تبدأ بين تركيا ومصر ويمكن أن تكون هناك زيارات متبادلة في الفترة المقبلة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها تشاووش أوغلو للصحفيين اليوم، الأربعاء، تعليقاً على تفاصيل المكالمة الهاتفية التي أجراها مع نظيره سامح شكري.

وقال أوغلو، بحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم"، إن "عهداً جديداً يبدأ في العلاقات مع مصر، وستحدث زيارات متبادلة، وسيكون هناك اجتماع مع مصر على مستوى مساعدي وزيري الخارجية والدبلوماسيين وسيتم تعيين سفير".

وأضاف وزير الخارجية التركي أن موعد ذلك لم يتحدد بعد و"يمكننا مناقشته في المرحلة المقبلة".