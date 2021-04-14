شكرا لقرائتكم خبر عن بيلوسي تدعو بايدن لإلقاء كلمة أمام الكونجرس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الثلاثاء، الرئيس الأمريكي جو بايدن لإلقاء كلمة أمام الكونجرس بمناسبة مرور 100 يوم على توليه السلطة، في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الجديد وباء «كورونا» وتداعياته الاقتصادية. وطلبت بيلوسي من بايدن أن يتناول في خطابه الذي تم تحديد موعده في 28 نيسان/إبريل «تحديات وفرص هذه اللحظة التاريخية».

وهذا الخطاب لا يشبه من الناحية التقنية خطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه الرؤساء الأمريكيون سنوياً وفق الدستور، إلا أن الرؤساء الجدد مثل بايدن تجري دعوتهم لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة للكونجرس تجمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ. وقال بيان صادر عن البيت الأبيض إن بايدن قبل دعوة بيلوسي للتحدث أمام الكونجرس في الليلة التي تسبق اليوم المئة له في الرئاسة.

ووضع بايدن منذ دخوله البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير خطة طموحة لمواجهة أزمة فيروس «كورونا» وتأثيرها المدمر على أكبر اقتصاد في العالم.

وتمكنت إدارته بسهولة من تحقيق هدف إعطاء 100 مليون لقاح للأمريكيين، ثم تم توسيع الهدف ليصبح تلقيح 200 مليون أمريكي.

كما تحرك بايدن بقوة لقلب السياسات الخارجية لسلفه دونالد ترامب التي استندت إلى مبدأ «أمريكا أولاً»، مستعيداً التحالفات التقليدية لبلاده على الصعيد الدولي والتعاون في قضايا عدة على رأسها التغير المناخي.

وفي المئة يوم الأولى من رئاسة بايدن أقر الكونجرس حزمة تحفيز بقيمة 1,9 تريليون دولار لمساعدة اقتصاد الولايات المتحدة على التعافي، وقدمت إدارته أيضاً خطة بقيمة تريليوني دولار لتجديد البنية التحتية في البلاد. وكتبت بيلوسي في الدعوة: «منذ نحو 100 يوم، عندما أديت اليمين الدستورية، تعهدت (...) بأن المساعدة على الطريق»، مضيفة: «الآن بسبب قيادتك التاريخية والتغييرية، المساعدة باتت هنا».