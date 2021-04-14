شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات ومكافآت لحض الصينيين على تلقي اللقاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين-أ.ف.ب

من خلال مزيج من الضغوط والمكافآت، يشجَّع الصينيون على تلقي اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، فمن يحصل عليه يقدم له البيض الطازج وبطاقات دخول أماكن جذب سياحية، أما من يرفض ذلك، فتثبت علامة على مدخل مبناه.

وتكافح الصين التي ظهر فيها الوباء وكانت أول دولة تمكنت من القضاء عليه، لإقناع سكانها بالحصول على اللقاح. وحتى الآن، قدّم البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان 140 مليون جرعة «فقط» (تتطلب معظم اللقاحات المتاحة جرعتين)، أو 10 في المئة من سكانه. وتسعى الصين لتطعيم 40 في المئة من مواطنيها بحلول حزيران/يونيو.

وفيما عادت الحياة إلى طبيعتها إلى حد كبير في الصين، مع الإعلان عن عدد قليل من الإصابات كل يوم، لا يرى بعض السكان حاجة ملحة لتلقي اللقاح. ونتيجة لذلك، تتنافس السلطات المحلية في ابتكار طرق لإقناعهم.

مكافآت

في ضواحي بكين، تقدم مقاطعة داشينج قسائم للأشخاص الذين حصلوا على الجرعتين. وفي حي آخر، وعدت السلطات بتقديم صندوقين من البيض لمن هم فوق الستين الذين سيحصلون على اللقاح كما يجب. كذلك، يحصل آخرون على تذاكر مجانية لزيارة معبد يونجي وهو موقع بوذي شهير في العاصمة. يبلغ سعر التذكرة 25 يوانا (3 يورو).

وتتوافر في الصين فقط اللقاحات المنتجة محلياً. ومع اكتساب حملة التحصين زخماً، يصطف السكان أمام مركز طبي في منطقة تشاويانج في بكين.

وقال تشانج الذي كان على وشك تلقي الجرعة «لقد كنت متردداً قبل فترة لأن اللقاح جديد لكن الآن يتم تطعيم عدد متزايد من الأشخاص».

عقوبات

في منطقة تشيتشنج في وسط بكين، وضعت على عتبات المنازل علامة ملونة تحدد النسبة المئوية للسكان أو العاملين في المكان الذين تلقوا اللقاح. وتكون العلامة خضراء إذا تم تطعيم أكثر من 80 في المئة من السكان المعنيين وصفراء إذا كانت النسبة تتراوح بين 40 و80 في المئة وحمراء إذا كانت نسبة الملقّحين أقل من 40 في المئة.

وقالت وانج ينج التي وضعت علامة حمراء على المقهى الذي تعمل فيه «أجد ذلك غريباً بعض الشيء. اعتقدت أن التطعيم اختياري لكنني أشعر الآن بأنه يتوجب على الجميع الحصول عليه».

وفيما تضمن الحكومة أن اللقاح اختياري، يبدو في بعض الحالات أن الرفض ليس خياراً. على الحدود الميانمارية، تعهدت بلدة رويلي الصغيرة (جنوب غرب) تطعيم سكانها بالكامل في غضون خمسة أيام، بعد اكتشاف بؤرة للوباء الأسبوع الماضي. ولم يتم تحديد ما إذا كان من الممكن عدم الحصول على اللقاح.