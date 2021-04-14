شكرا لقرائتكم خبر عن "راشد" الإماراتي يستكشف القمر نهاية 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي- يمامة بدوان:

كشف مركز محمد بن راشد للفضاء عن أن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر "راشد"، تخطى 50% من عملية بناء النموذج الأولي، على أن تتم المباشرة في إجراء الاختبارات وعمليات المحاكاة لضمان جاهزية المعدات التي يحملها، بالصيف المقبل، ثم المباشرة في مرحلة بناء المركبة التي سوف تحمل المستكشف، على أن يتم الإطلاق في الربع الرابع من العام 2022.

جاء ذلك خلال مؤتمر افتراضي عقده صباح اليوم المركز وشركة "آي سبيس" اليابانية، والتي تتولى مهمة بناء المركبة التي ستحمل المستكشف.

وقال الدكتور حمد المرزوقي، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، إن مهندسي مركز محمد بن راشد للفضاء يعملون على تحديد مكان هبوط المستكشف على سطح القمر، من خلال تصميم نظام حركة خاص به، حيث تم الانتهاء من بناء الإلكترونيات فيه، على أن يتم الانتهاء من بناء النموذج الفعلي في مارس آذار من العام 2022.

وأضاف: أن المستكشف "راشد"، الذي سيجري بناءه بالكامل في دولة الإمارات، سوف يقوم بمهامه في يوم قمري، إلا أننا نطمح للعمل في الليل القمري، وذلك لا يزال قيد الدراسة.

بدوره، أوضح المهندس عدنان الريس، مدير مشروع الإمارات 2117 في مركز محمد بن راشد للفضاء أن المشروع يضم نحو50 مهندسا إماراتيا، ضمن فريق عمل على تصميم وتطوير الأقمار الاصطناعية ومسبار الأمل ومهام أخرى، حيث عملنا على توظيف هذه الخبرات في فريق المستكشف "راشد"، ومنهم فريق هندسي وآخر لإدارة المشاريع وفريق علمي لدراسة الجوانب العلمية للمهمة.

وتابع إن هدف برنامج الإمارات 2117 يشمل إرسال رواد فضاء إلى المريخ وبناء مستعمرة بشرية على سطحه، فيما ستتم دراسة إرسال رواد فضاء إماراتيين إلى القمر بالمستقبل.