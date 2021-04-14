مدبولي يرأس اجتماع الحكومة لمتابعة تنفيذ تكليفات السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي وذلك بمقر المجلس.

ومن المقرر أن يناقش المجلس عددا من الملفات الهامة على رأسها تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع القطاعات وأهمها تطوير القرى المصرية ضمن مبادرة "حياة كريمة ".

كما يتابع المجلس النهوض بصناعة الغزل والنسيج

كما يناقش المجلس التقرير اليومي لحالات كورونا ومتابعة إجراءات تلقي اللقاح، حيث قامت وزارة الصحة بزيادة عدد المراكز التي تقوم بتقديم خدمة تلقى اللقاح.

كما يناقش المجلس توافر السلع الغذائية ومتابعة معارض أهلا رمضان التي توافرها الدولة للحد من الغلاء وتخفيف الأعباء على المواطنين.