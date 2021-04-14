بسبب المبيدات الزراعية المغشوشة.. برلماني يتقدم بطلب إحاطة للحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن تداول مبيدات زراعية مغشوشة وأخرى منتهية الصلاحية.

ولفت محسب إلى أن نسبة الاتجار غير الشرعي في المبيدات منذ 5 سنوات كانت نحو 17%، وخلال العام الماضي بلغت النسبة 14% بفضل الجهود؛ ولكن ما زال الأمر قائمًا ويمثل خطورة على الصحة العامة.

وأكد النائب أن المبيدات المغشوشة تشكل خطورة على الصحة العامة للمواطنين، وتؤثر أيضًا على جودة الثمار؛ مما انعكس بالسلب على تسويق تلك الحاصلات بالأسواق، وحمل المزارعين خسائر مادية كبيرة.

وشدد النائب على ضرورة شن حملات تفتيش مفاجئة على المحلات ومصانع بير السلم وتغليظ عقوبة الاتجار في هذه المبيدات، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية للمزارعين حول خطورة هذه المبيدات، وكيفية معرفتها، حتى يكون للمواطن دور في التصدي لمنع تداول هذه المبيدات في الأسواق.

وأكد عضو مجلس النواب أن المبيدات المغشوشة أو مصانع بير السلم بشكل عام تشكل خطورة على الصحة العامة؛ لأنها تصنع منتجات غير مطابقة للمواصفات ولا تنطبق عليها معايير الجودة، لافتًا إلى أن غياب الدور الرقابي في منافذ تصنيع وبيع المبيدات المغشوشة من أسباب انتشارها أيضًا؛ مما أدى إلى تدهور إنتاجية بعض حاصلات الخضر والفاكهة.

وطالب عضو مجلس النواب بتغليظ عقوبة الاتجار في المبيدات المغشوشة، خصوصًا أن قطاع الزراعة يشهد اهتمامًا كبيرًا لما يمثله من ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد القومي، وزيادة حجم الصادرات من الفاكهة والخُضر، يدر العملة الصعبة ويقلل من عجز الموازنة العامة.