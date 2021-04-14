الأردن يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان 14 نيسان/أبريل(د ب أ):

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الأربعاء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

واستنكرت الوزارة قيام الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء بتخريب أقفال باب السلسلة والباب المؤدي لسطح المتحف الإسلامي وقطع أسلاك السماعات الخارجية للحرم الشريف بالجهة الغربية، وكذلك التعرض لموظفي إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا ) اليوم عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز قوله إن "تصرفات الشرطة الإسرائيلية مرفوضة ومدانة ومستهجنة، وتمثل استفزازا لمشاعر المسلمين وانتهاكا لحرمة المسجد وللوضع القائم القانوني والتاريخي".

وشدد على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين تشرف على شؤونه حصريا إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية بموجب القانون الدولي والوضع القائم القانوني والتاريخي.

وطالب الفايز السلطات الإسرائيلية بالتقيد بالتزاماتها كـ "قوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة وفق القانون الدولي والكف عن هذه التصرفات والاستفزازات واحترام حرمة المسجد والوضع القائم وسلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية".