بعد انتهاء الحداد.. الملكة إليزابيث الثانية تعود لتأدية مهامها

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب ا):

عادت ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية لتأدية مهامها الملكية، وذلك بعد أربعة أيام من وفاة زوجها دوق إدنبره الأمير فيليب.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الملكة، 94 عاما، حضرت مراسم تقاعد اللورد السابق شامبرلاين إيرل بيل أمس الثلاثاء.

وتأتي هذه المراسم بعد وفاة زوجها الأمير فيليب، 99 عاما، الجمعة الماضية في قلعة ويندسور.

ويعد إيرل بيل أبرز المسؤولين في القصر الملكي، وكان يشرف على ترتيبات جنازة دوق إدنبره .

ومن المقرر أن تقام جنازة الأمير فيليب السبت المقبل.