مشاجرة 30 دقيقة.. تفاصيل قتل مذيعة لزوج شقيقتها في السيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

استمعت نيابة جنوب القاهرة الكلية، لأقوال زوجة القتيل بطعنات المذيعة "ر. ص".

وقالت زوجة المجني عليه (شقيقة المتهمة) إنه يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بين زوجها وشقيقتها امتدت نصف ساعة بعدما عاتب زوجها شقيقتها على إخبار بعض الدائنين له بمكان اختبائه.

وأضافت أن المشادة تطورت إلى مشاجرة بينهما، فاستلت شقيقتها المتهمة سكين وطعنت زوجها عدة مرات ما أدى لوفاته.

وأمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بحبس مذيعة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامها بقتل زوج شقيقتها بالسيدة زينب.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ألقت القبض على المذيعة "ر. ص" بتهمة طعن زوج شقيقتها حتى الموت في السيدة زينب.

كان قسم شرطة السيدة زينب تلقى بلاغًا من سيدة تتهم فيه شقيقتها "مذيعة" بطعن زوجها عدة طعنات ما أدى لوفاته، بزعم إرشاد المجني عليه عن مكان اختفاء زوج المتهمة لتهربه من بعض الدائنين.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.