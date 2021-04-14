فرنسا: قتيل وجريح في إطلاق النار أمام مستشفى بباريس

اسماعيل عبد الحي - قتل شخص وأصيب آخر حالته خطيرة أمام مستشفى هنري دونان في الدائرة السادسة عشرة بباريس . ولم تتوفر معلومات عن ملابسات إطلاق النار أمام هذا المستشفى الخاص التابع للصليب الأحمر الفرنسي والذي يؤمن حاليا حملات التلقيح ضد كوفيد19. في حين أفادت عدة مصادر بأن مطلق النار فر على متن دراجة نارية.

قتل شخص وأصيب آخر بالرصاص مطلع بعد الظهر في إطلاق النار أمام مستشفى هنري دونان في الدائرة السادسة عشرة في العاصمة الفرنسية باريس مع فرار مطلق النار على دراجة نارية على ما أفادت مصادر مختلفة. وصرحت الشرطة أن أحد المصابين الاثنين قد توفي متأثرا بإصابته.

وسجل إطلاق عدة أعيرة أمام المستشفى. وتولى طاقم المستشفى الاهتمام بالمصابين. وأوضحت فرق الإسعاف "توفي شخص وأصيب آخر بجروح خطيرة".

ولم يعرف أي شيء حتى الآن عن ملابسات إطلاق النار أمام هذا المستشفى الخاص التابع للصليب الأحمر الفرنسي. ويهتم هذا المستشفى بالمسنين ويتم استخدامه حاليا كمركز للتقليح في إطار الحملة ضد وباء كوفيد-19.

أ ف ب