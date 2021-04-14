الكويت.. تسجيل 1544 إصابة جديدة بكورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 14 أبريل 2021

أعلنت وزارة الصحة الكويتية امس الثلاثاء تسجيل 1544 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 250 ألفاً و273 في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل اجمالي حالات الوفيات 1419.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها"

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 235 .

وعن حالات الشفاء، قال السند أنه تم تسجيل 1201 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 233ألف و757حالة.