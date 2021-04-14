اليمن.. تكريم المستشار عبدالله الزبيدي المستشار بادارة الخليج واليمن بجامعة الدول العربية

ويذكر ان المستشار عبدالله الزبيدي يعد احد الدبلوماسيين الشباب المميزين وكان احد اعضاء بعثة جامعة الدول العربية بالامم المتحدة وله نشاطات واسهامات مميزة في المجال الدبلوماسي

كُرم المستشار عبدالله الزبيدي المستشار بادارة الخليج واليمن بجامعة الدول العربية من قبل ادارة التدريب قطاع الشئون الادارية والمالية لدورة في انجاح دورة الدبلوماسيين اليمنيين وجهوده المبذولة لانجاح نشاطات التدريب الموجهه للعاملين بجامعة الدول العربية و الدبلوماسيين العرب وقد قدم له المستشار فيصل ضو سويدان نائب مدير ادارة التدريب واساليب العمل بالامانة العامة لجامعة الدول العربية شهادة تقديرية بتوقيع الامين العام المساعد عبدالله سرور الجرمان.

محمد يوسف

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