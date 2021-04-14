غدا.. المسؤول عن الهجومين على مسجد ومركز إسلامي في نيوزيلندا يقدم طعنا قضائيا

محمد الفلاح - الأربعاء 14 أبريل 2021

سيقدم الرجل المسؤول عن الهجومين المميتين على مسجد ومركز إسلامي في نيوزيلندا عام 2019 طعنا قضائيا غدا الخميس.



وكان قد حكم على بريتون تارانت/29 عاما/ بالسجن مدى الحياة، وعدم احتمال لإطلاق سراحه بسبب الهجومين الإرهابيين، اللذين أسفرا عن مقتل 51 مصليا. وتم إدانته أيضا بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وسعى تارانت للحصول على مراجعة قضائية، حيث سيراجع قاض ما إذا كان قرار سجنه قد تم اتخاذه، طبقا للقانون، ليتم الاستماع إليه أمام محكمة "أوكلاند العليا" غدا الخميس، طبقا لوثائق قضائية.

ويعتقد أن تارانت سيطعن على ظروف سجنه وتصنيفه ككيان إرهابي، طبقا لوسائل إعلام محلية، بما فيها موقع "ستاف" الالكتروني وصحيفة "ذا هيرالد".

ويعتزم تمثيل نفسه في جلسة الاستماع، التي ستكون مغلقة أمام الجمهور.

وكان تارانت قد أدين في مارس 2020 في 51 اتهاما بالقتل و40 شروع في القتل واتهام بارتكاب هجوم إرهابي.

يذكر أن المهاجم صور الهجومين على مسجد "النور" ومركز "لينوود" الإسلامي وبثه بشكل مباشر في وسائل التواصل الاجتماعي.