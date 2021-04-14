شكرا لقرائتكم خبر عن بادين يعتزم إنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - سحب القوات بالكامل من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر

يعمل إعلان الرئيس جو بايدن المزمع اليوم الأربعاء عن سحب القوات الأمريكية بالكامل من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر إلى إنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة في وقت يحذر فيه معارضو هذه الخطوة من أن السلام ليس مضمونا على الإطلاق بعد قتال استمر عقدين.

وفي الوقت الذي كشف فيه مسؤولون عن خطط بايدن لسحب القوات جدد مجتمع المخابرات الأمريكي مخاوفه الشديدة يوم الثلاثاء على مستقبل الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في كابول.

وقال تقرير عن تقييم الوضع أرسل إلى الكونجرس "ستواجه الحكومة الأفغانية صعوبات في صد طالبان إذا سحب التحالف دعمه".

وأضاف "كابول لا تزال تواجه انتكاسات في ساحة القتال وطالبان واثقة أن بإمكانها تحقيق نصر عسكري".

وقال مسؤول أمريكي كبير إن بايدن ينوي أن يعلن من البيت الأبيض اليوم الأربعاء أنه سيتم سحب كل القوات الأمريكية من أفغانستان في موعد أقصاه 11 سبتمبر.