شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 20 طالباً فى حريق مدرسة بالنيجر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقى 20 طفلاً مصرعهم، بعد اندلاع حريق فى مدرستهم بالقرب من نيامي عاصمة النيجر، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء في هذا البلد في منطقة الساحل الإفريقي، بحسب وسائل إعلام فرنسية.

وقال قائد جهاز الإطفاء سيدى محمد في تصريح للتلفزيون الرسمى: "اشتعلت النيران في 21 غرفة تدريس عبارة عن أكواخ من القش، وحاصرت النيران نحو 20 طفلاً".

وأضاف: "رجال الانقاذ وصلوا بسرعة وتم إخماد الحريق، لكن قوة النيران كانت هائلة، ولم يتمكن هؤلاء الأطفال من الفرار"، ونقل التلفزيون الرسمي عن شهود أن الحريق الذي لم تعرف اسبابه حتى الآن اندلع "عندما كان الضحايا في غرف الدراسة".